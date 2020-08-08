10 августа в Орле на две недели отключат горячую воду

С понедельника без горячей воды останутся жители Орла, которые получают горячую воду от Орловской ТЭЦ.

С 10 августа Орловский филиал «Квадры» начнет плановые приемочные гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ, сообщается на сайте ПАО «Квадра» - «Орловская генерация», основного поставщика тепловой энергии для промышленных предприятий и ЖКХ региона.

В связи с этим с 10 по 24 августа включительно в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах города будет приостановлена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ.



Энергетики просят жителей областного центра соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам проведения земляных работ.



При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить диспетчеру Орловского филиала «Квадры» по телефону: 55-29-74.