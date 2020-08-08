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10 августа в Орле на две недели отключат горячую воду

С понедельника без горячей воды останутся жители Орла, которые получают горячую воду от Орловской ТЭЦ.


С 10 августа Орловский филиал «Квадры» начнет плановые приемочные гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ, сообщается на сайте ПАО «Квадра» - «Орловская генерация», основного поставщика тепловой энергии для промышленных предприятий и ЖКХ региона.
 
В связи с этим с 10 по 24 августа включительно в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах города будет приостановлена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ.
 
Энергетики просят жителей областного центра соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам проведения земляных работ.

При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить диспетчеру Орловского филиала «Квадры» по телефону: 55-29-74.
 
Список адресов, попадающих в зону отключения горячей воды, размещен на сайте филиала.

Первый плановый этап испытаний и ремонта тепловых сетей состоялся в Орле с 1 по 15 июля. Он завершился досрочно, на 4 дня раньше запланированного окончания испытаний.



Орловское Информбюро
8 августа 2020 года
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