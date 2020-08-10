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Андрей Клычков: «Я не могу постоянно покупать маски»

Губернатор Орловской области призвал жителей региона бережнее относиться к своему здоровью.


Андрей Клычков:

«Я не могу постоянно покупать маски. Мы на салюте раздавали маски. Но опять, если бы их все носили! А когда ты раздаешь девять тысяч масок, а их надели только 10%, а остальные положили в сумку – видимо, на какой-то другой случай. Тогда, наверное, зачем я буду это делать? Дорогие друзья, не магазины о вашей безопасности заботятся. Не магазин будет в больнице лежать, а человек, который имеет риск заразиться».

Салют в Орле состоялся 5 августа, в день города. Чтобы обезопасить жителей, губернатор инициировал раздачу масок во время мероприятия.

Напомним, масочный режим в Орловской области продлен до 31 августа.


Анастасия Дорохова
10 августа 2020 года
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