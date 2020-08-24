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Орловский технопарк «Кванториум» и ОГУ принимают участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020»

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своих страницах в соцсетях.


«Сегодня стартовал грандиозный Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020», который собрал специалистов в области вооружения и других высокотехнологичных разработок со всего мира. Орловская область представлена двумя платформами, одной из которых стал, как я уже говорил, наш мобильный технопарк «Кванториум», вошедший в топ-15 новинок форума и вторая платформа - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева», - пишет Андрей Клычков.
Детский технопарк «Кванториум Орел» создан ПАО «Орелтекмаш» на базе автомобиля «КАМАЗ» в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».


 
Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке «Патриот».

23 августа министр обороны России Сергей Шойгу открыл форум «Армия-2020» и Армейские международные игры. 
«Сегодня здесь собрались представители многих стран. Свыше 90 делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников, все то, что наша оборонная промышленность может сделать», - сказал министр. 
 
 



Орловское Информбюро
23 августа 2020 года
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