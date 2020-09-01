Полезные советы орловским родителям от психолога Сегодня – 1 сентября. Эмоционально тяжелый день как для детей, так и для родителей. Как пережить его без вреда для здоровья? На этот вопрос ответила детский врач-психиатр Наталья Даудова.





- Сегодня дети идут в школу. Должны ли родители устраивать им в этот день праздник? Ведь во многих школах торжественных линеек сегодня не планируется.

Обязательно надо сделать ребенку праздник. Сначала нарядить его, рассказать о важности этого дня. Постараться объяснить, почему сегодня не будет традиционной линейки. После посещения школы можно сходить с ребенком в кафе, либо погулять по парку.



- Какие правила нужно соблюдать родителям в первую неделю учебы?

Для того, чтобы подготовить ребенка к образовательному процессу, надо прежде всего подготовиться самой. Устроить режим дня, разбудить ребенка пораньше. Дать ему время одеться, подготовиться самостоятельно. Провожая ребенка в школу, вы должны сказать о том, как его любите. Возможно, подарить какую-то забавную картинку. Когда ребенок приходит из школы, родители просто обязаны интересоваться тем, как прошел его день



- Как выглядит идеальное расписание ученика в этот в период?

Ребенок должен ложиться и вставать в одно время. Строго прописано время для выполнения домашних заданий, работы за компьютером, сон. Обязательно должно быть 4-5 разовое питание. Оно должно быть богато витаминами, углеводами белками. В период адаптации к школе у ребенка могут возникать пищевые расстройства, повышаться утомляемость

- Нужно ли особым образом обустраивать рабочее место ученика?

Обязательно необходимо. Свет должен падать слева, если ребенок левша – справа. Книга должна располагаться на расстоянии 40-45 см и должна быть под наклоном.



- С какими проблемами сталкивается ученики и их родители в первые дни учебы и как их разрешить?

Нежелание идти в школу, молчаливость, агрессивность, нарушение поведения. Это компенсируется фармакотерапией и занятиями с психологами. Можно сходить к психологу в школе или в детских центрах.



- В каком возрасте дети попадают к вам на прием?

У детей есть несколько кризисных периодов: 7 лет,10 лет, 14 лет, 15 лет. В эти периоды родители в основном обращаются. Нарушение поведения, утомляемость. Изменение в эмоциональном фоне, нарушение контакта. Портятся отношения с друзьями в школе и на улице.



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Елена Литинская

1 сентября 2020 года



