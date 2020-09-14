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Детский парк в Орле приходится ремонтировать в ежедневном режиме

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть в сети видео, где наши подростки ломают аттракционы в Детском парке. Я никогда не мог понять: «Зачем так делать?». Мне казалось, что мы делаем для себя, и нужно беречь то, что сделано. Обсуждали вопрос про кассу с представителем Сбербанка. Говорили о возможности сделать отдельный терминал».
 
Напомним, открытие Детского парка после ремонта состоялось 7 сентября, а уже через несколько дней стала поступать информация о том, что в нем обнаружены первые поломки.


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Анастасия Дорохова
20:47, 14 сентября 2020 года
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