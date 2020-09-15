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Андрей Клычков: Кривцовский мемориал в Орловской области посетят высокие гости

Правда, имена их губернатор пока не назвал.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пришла новость – пока не буду ее в полном объеме анонсировать: у нас ожидается приезд достаточно высоких гостей. Через некоторое время, в конце недели мы запланировали посещение Кривцовского мемориала. 
Сейчас заканчивается строительство мной обещанной дороги до Кривцовского мемориала. Кривцовский мемориал – юбиляр. В год 75-летияу каждого есть возможность съездить туда и поклониться памяти наших предков. Я напомню, что по разным оценкам десятки тысяч, а по некоторым оценкам – сотни тысяч людей похоронены на этом мемориале. Ежегодно во время Вахты Памяти находят еще людей и происходят захоронения. Там же захоронен известный основоположник теории космоса Кондратюк. Я думаю, что всем будет интересно. И детям, и взрослым».



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16 сентября Кривцовскому мемориалу исполнится 50 лет



Анастасия Дорохова
22:10, 14 сентября 2020 года
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