Андрей Клычков: Кривцовский мемориал в Орловской области посетят высокие гости

Сейчас заканчивается строительство мной обещанной дороги до Кривцовского мемориала. Кривцовский мемориал – юбиляр
. В год 75-летияу каждого есть возможность съездить туда и поклониться памяти наших предков. Я напомню, что по разным оценкам десятки тысяч, а по некоторым оценкам – сотни тысяч людей похоронены на этом мемориале. Ежегодно во время Вахты Памяти находят еще людей и происходят захоронения. Там же захоронен известный основоположник теории космоса Кондратюк
. Я думаю, что всем будет интересно. И детям, и взрослым».