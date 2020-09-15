Андрей Клычков: Кривцовский мемориал в Орловской области посетят высокие гости

Правда, имена их губернатор пока не назвал.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пришла новость – пока не буду ее в полном объеме анонсировать: у нас ожидается приезд достаточно высоких гостей. Через некоторое время, в конце недели мы запланировали посещение Кривцовского мемориала.