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14:44, 5 октября 2020 года Невольный убийца главврача в Орловской области получил приговор 34-летний ливенец проведет в колонии строгого режима семь лет.





Трагедия произошла 7 ноября прошлого года. Обвиняемый повздорил с жертвой – главным врачом Малоархангельской ЦРБ – на обочине автотрассы Орел - Тамбов и ударил его кулаком в область головы. От удара медик упал на асфальт. Коллеги пытались спасти его, но безуспешно – мужчина скончался позднее в больнице.



Суд счел убедительными доводы обвинения и приговорил виновника к семи годам тюрьмы по статье, предусмотренной ч. 4 ст. 111 УК РФ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», – сообщает пресс-служба регионального СК.





Артём Ежаков



