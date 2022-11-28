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20:39, 28 ноября 2022 года

Андрей Клычков: "Поликлинику будем строить на Старо-Московской"

Глава области выразил уверенность, что город поддержит это решение.


Во время прямого эфира Вконтакте 28 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков коснулся насущной темы - строительства нового здания поликлиники в Орле. Глава региона поставил точку в спорном вопросе: новое здание медицинского учреждения расположится на Старо-Московской. А точнее, на территории, ограниченной этой улицей, а также Московской и Паровозной.

Как уже ранее сообщала ГТРК "Орел", губернатор принял во внимание тот факт, что пожилые люди не могли принять участие в онлайн-голосовании. С небольшим перевесом победил участок земли в районе набережной Дубровинского, но это решение не устроило группу активистов. Так что поликлиника все же появится в месте, которое сейчас по сути пустует. 

- Уверен, город поддержит это решение, - резюмировал губернатор.





Ольга СУПОНЕВА
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