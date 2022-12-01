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12:00, 1 декабря 2022 года

В Орле новые "Лиазы" выйдут на маршруты 3 декабря

Вместимость каждого автобуса – 108 человек.


Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.

Мы в субботу уже все поставили на учет, принимаем общественный транспорт. 28 новых новых больших автобусов для МУП "ТТП".  Я думаю, мы их официально вручим, и после обеда они уже поедут на маршруты, - заявил глава региона.

Низкопольные автобусы такие же вместительные, как троллейбусы. Они вмещают в себя 108 человек, 28 из которых могут сидеть.

Напомним, до конца года в Орле появится 29 новых остановок, а проезд в общественном транспорте подорожал с 1 декабря. Теперь за поездку при оплате картой придется заплатить 22 рубля, а наличными 25.

 




Сергей СИЛАЕВ
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