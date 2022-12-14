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11:36, 14 декабря 2022 года

Пациенты орловского диализного центра встретились с главами прокуратуры и депздрава

Медучреждение рискует закрыться. В данный момент продолжаются судебные тяжбы.


13 декабря пациенты диализного центра "Фрезениус" встретились с прокурором Орловской области Алексеем Тимошиным и и.о. главы регионального депздрава Игорем Петчиным. Тимошин сообщил, что вопрос соблюдения прав пациентов на получение надлежащей медицинской помощи поставлен на его личный контроль, также как тема соблюдения прав и интересов пациентов при их распределении в другие профильные медучреждения. Для этого прокуратура проведет надзорные мероприятия. 

Тяжба по поводу возможного закрытия диализного центра на улице Красноармейской продолжается. Напомним, что изначально в суд подали некоторые жильцы дома, в котором располагается учреждение. Решение суда в пользу истцов уже вступило в законную силу, но сейчас подана кассационная жалоба, центр продолжает работу. 

В диализном центре получают помощь 50 человек.

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