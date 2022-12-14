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11:45, 14 декабря 2022 года

Улицы Орла от снега расчищают 45 коммунальных машин

Вручную борются с последствиями непогоды 90 человек.


Сегодня, 14 декабря, с последствиями обрушившегося на Орел снегопада борются 45 единиц техники. И 90 человек задействованы в ручном труде.

Машины работали и ночью, а в дневную смену вышли КДМ, самосвалы, погрузчики, тракторы, грейдер. Как рассказали в администрации Орла,  в центре внимания уборка тротуаров, разметание проезжей части, ручная уборка остановок, сходов с мостов.

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Ольга СУПОНЕВА
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