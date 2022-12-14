Улицы Орла от снега расчищают 45 коммунальных машин

Вручную борются с последствиями непогоды 90 человек.

Сегодня, 14 декабря, с последствиями обрушившегося на Орел снегопада борются 45 единиц техники. И 90 человек задействованы в ручном труде.



Машины работали и ночью, а в дневную смену вышли КДМ, самосвалы, погрузчики, тракторы, грейдер. Как рассказали в администрации Орла, в центре внимания уборка тротуаров, разметание проезжей части, ручная уборка остановок, сходов с мостов.



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ



