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15:19, 14 декабря 2022 года

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с возможным закрытием гемодиализного центра в Орле

К председателю СК России записали видеообращение пациенты.


Глава Следсвенного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по ситуации с возможным закрытием гемодиализного центра в Орле. Ранее к председателю правоохранительного ведомства записали видеообращение пациенты медицинского учреждения, нуждающиеся в процедуре заместительной почечной терапии.

ГТРК "Орел" уже рассказывала о недовольстве некоторых жильцов дома, в пристройке к которому расположен центр, таким соседством. И уже есть решение суда, согласно которому медицинское учреждение могут выселить из здания. И тогда порядка 50 пациентов придется искать альтернативу для получения гемодиализа. От которого напрямую зависит их жизнь.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину провести процессуальную проверку по озвученной в социальной сети ситуации, дав всестороннюю оценку всем доводам заявителей, и представить подробный доклад о ее результатах, - отмечает региональный следком.

Решение по выселению медучреждения из здания на Красноармейской ждет кассация. Наша редакция продолжит следить за развитием ситуации. 
 

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Ольга СУПОНЕВА
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