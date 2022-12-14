Бастрыкин поручил проверить ситуацию с возможным закрытием гемодиализного центра в Орле

К председателю СК России записали видеообращение пациенты.

Глава Следсвенного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по ситуации с

возможным закрытием гемодиализного центра

в Орле. Ранее к председателю правоохранительного ведомства записали видеообращение пациенты медицинского учреждения, нуждающиеся в процедуре заместительной почечной терапии.



ГТРК "Орел" уже

о недовольстве некоторых жильцов дома, в пристройке к которому расположен центр, таким соседством. И уже есть решение суда, согласно которому медицинское учреждение могут выселить из здания. И тогда порядка 50 пациентов придется искать альтернативу для получения гемодиализа. От которого напрямую зависит их жизнь.



- Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину провести процессуальную проверку по озвученной в социальной сети ситуации, дав всестороннюю оценку всем доводам заявителей, и представить подробный доклад о ее результатах, -

региональный следком.



Решение по выселению медучреждения из здания на Красноармейской ждет кассация. Наша редакция продолжит следить за развитием ситуации.



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