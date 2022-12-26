Орловщина привлекла почти миллиард рублей на благоустройство за последние годы

Муниципалитеты побеждают во всероссийском конкурсе от Минстроя.

Такие цифры

губернатор региона Андрей Клычков во время прямого эфира 26 декабря.



– Напомню, что Орловщина занимает лидирующие места во всероссийском конкурсе. Это возможность привлечь дополнительные деньги. В скором времени, объем средств, которые мы смогли привлечь за последние годы, достигнет миллиарда, - сказал глава региона.

Напомним, недавно стало известно, что город Ливны и Свердловский район получат 90 миллионов и 80,8 миллиона рублей на проекты "Бульвар Октябрьский" и "Связующая нить".