Орловщина привлекла почти миллиард рублей на благоустройство за последние годы

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21:15, 26 декабря 2022 года
Орловщина привлекла почти миллиард рублей на благоустройство за последние годыМуниципалитеты побеждают во всероссийском конкурсе от Минстроя.
Такие цифры привел губернатор региона Андрей Клычков во время прямого эфира 26 декабря.
– Напомню, что Орловщина занимает лидирующие места во всероссийском конкурсе. Это возможность привлечь дополнительные деньги. В скором времени, объем средств, которые мы смогли привлечь за последние годы, достигнет миллиарда, - сказал глава региона.
Напомним, недавно стало известно, что город Ливны и Свердловский район получат 90 миллионов и 80,8 миллиона рублей на проекты "Бульвар Октябрьский" и "Связующая нить".
Сергей СИЛАЕВ