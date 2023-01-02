На Орловщине за последние годы отремонтировали 12 домов культуры на селе

Также в порядок привели несколько детских школ искусств, модернизировали библиотеки, закупили музыкальные инструменты.

Итогами реализации национального проекта "Культура" в Орловской области поделился телеграм-канал "Телеграммы из Орла". За 4 года удалось привести в порядок сельские ДК, библиотеки, купить инструменты для музыкальных школ и другое.

Так, отремонтированы 12 домов культуры на селе, 6 детских школ искусств, 1 музей, модернизировано 7 библиотек. В Покровском районе построили новый ДК, для отдаленных сел закупили 6 передвижных автоклубов. В Орле оборудован виртуальный концертный зал, для нескольких музеев и ДШИ закупили музыкальные инструменты и оснащения.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ



