Андрей Клычков приболел

Но уже вышел на работу.

Об этом глава региона

в традиционном прямом эфире 11 января. В понедельник запланированной трансляции не случилось, в среду Клычков прояснил ситуацию.

– Я немного приболел, поэтому последние дни с температурой. Ничего страшного, простуда или грипп, - сказал губернатор.

За пять с небольшим минут трансляции глава региона успел озвучить ключевые строительные объекты в регионе на 2023 год и рассказал, как орловские бойцы помогли землякам вытащить застрявший грузовик с гуманитарной помощью.

Клычков отметил, что независимо от симптомов выйдет на работу уже на следующий день.