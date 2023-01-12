Андрей Клычков приболел

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9:45, 12 января 2023 года
Андрей Клычков приболелНо уже вышел на работу.
Об этом глава региона рассказал в традиционном прямом эфире 11 января. В понедельник запланированной трансляции не случилось, в среду Клычков прояснил ситуацию.
– Я немного приболел, поэтому последние дни с температурой. Ничего страшного, простуда или грипп, - сказал губернатор.
За пять с небольшим минут трансляции глава региона успел озвучить ключевые строительные объекты в регионе на 2023 год и рассказал, как орловские бойцы помогли землякам вытащить застрявший грузовик с гуманитарной помощью.
Клычков отметил, что независимо от симптомов выйдет на работу уже на следующий день.
Сергей СИЛАЕВ