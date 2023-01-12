В Орле каток на площади Ленина посетили более 12 тысяч человек

Пик популярности пришелся на 5 января.

городской администрации, за первые десять дней работы катка в центре областной столицы его посетили 12 329 орловцев. 5 января покататься пришел 2 301 человек. По информации пресс-службы, за первые десять дней работы катка в центре областной столицы его посетили 12 329 орловцев. 5 января покататься пришел 2 301 человек.

Вход со своими коньками бесплатный, аренда обойдется в 200 рублей за час или 150 по льготному тарифу.

Также опытные тренеры бесплатно помогут встать на коньки, тем кто еще не умеет кататься. Ежедневные тренировки для юных орловцев и взрослых проводятся в 10.00 и в 11.30. Напомним, каток открылся 30 декабря.