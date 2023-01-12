четверг 12.01.2023 17:44:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:00, 12 января 2023 года

В Орле каток на площади Ленина посетили более 12 тысяч человек

Пик популярности пришелся на 5 января.


По информации пресс-службы городской администрации, за первые десять дней работы катка в центре областной столицы его посетили 12 329 орловцев. 5 января покататься пришел 2 301 человек.

Вход со своими коньками бесплатный, аренда обойдется в 200 рублей за час или 150 по льготному тарифу.  

Также опытные тренеры бесплатно помогут встать на коньки, тем кто еще не умеет кататься. Ежедневные тренировки для юных орловцев и взрослых проводятся в 10.00 и в 11.30. Напомним, каток открылся 30 декабря.

                                                                                               




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.