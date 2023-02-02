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9:29, 2 февраля 2023 года

Орловский омбудсмен по правам человека встретилась с пациентами гемодиализного центра "Фрезениус Нефрокеа"

Вопрос с этим медучреждением находится на особом контроле Наталии Балашовой и правительства региона.


Накануне Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова провела рабочую встречу с пациентами гемодиализного центра "Фрезениус Нефрокеа". Напомним, что медучреждение, расположенное в жилом доме на улице Красноармейской, решением суда закрывается. Сейчас этот вердикт обжалуется. 

Также во встрече приняли участие члены правительства региона, правоохранительных ведомств, представители других орловских гемодиализных центров. Было подчеркнуто, что вопрос с пациентами "Фрезениус Нефрокеа" находится на особом контроле орловского омбудсмена по правам человека и областного правительства.

Гендиректор "Фрезениус Нефрокеа" обратился с просьбой оказать помощь пациентам в перераспределении их в другие гемодиализные учреждения. Их представители рассказали о предоставляемых ими медицинских услугах, имеющемся оборудовании, медикаментах. Пациентов заверили, что каждому из них будет обеспечен индивидуальный подход при прохождении процедуры гемодиализа. Где в итоге человек, нуждающийся в помощи, будет ее получать, решит он сам.

Сейчас на Орловщине 253 человека нуждаются в гемодиализе.

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