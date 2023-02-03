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18:30, 3 февраля 2023 года

Студенческий хоккей, вольная борьба и много фехтования – анонсы самых интересных спортивных событий в Орле

Расскажем, где и как можно поболеть за наших спортсменов.


Эти выходные пройдут под знаком студенческого хоккея. Хоккеисты Орловского госуниверситета приглашают болельщиков на матчи против гостей из Смоленска. Игры состоятся в субботу и воскресенье. Место проведения – арена микрорайона "Зареченский". В субботу игра начнется в 15:00, в воскресенье – в 11:00. Вход для болельщиков свободный.

Игроки нашей команды постоянно под прицелом руководства студенческой лиги. Членов ХК "ОрелГУ" уже вызывали на "Кубок Открытия" и "Матч Звезд". В феврале двое наших ребят – Павел Гришин и Павел Свинцов сыграют товарищеский матч со сборной Первенства Молодежной хоккейной лиги.

До хоккея в субботу можно будет успеть посетить крупный турнир по художественной гимнастике. Лучшие гимнастки Орловской и соседних областей разыграют награды турнира памяти Заслуженного тренера РСФСР Валентины Бастиан. Увидеть красоту и грацию олимпийского вида спорта можно будет в легкоатлетическом манеже. Соревнования продлятся два дня.

А Первенство России по фехтованию среди юниоров до 21 года уже радует красивыми поединками. Это вторые соревнования по фехтованию в Орле в этом году. Ранее наш город принял первенство страны среди кадетов – спортсменов от 15 до 18 лет. До 9 февраля медали будут разыграны в личном и командном зачетах в схватках со всеми видами оружия – саблей, рапирой и шпагой. Турнир пройдет в концертном зале на Кромском шоссе, 4. 

Конгресс-холл на Кромском шоссе, 4 примет Первенство ЦФО по спортивной борьбе. К соревнованиям допускаются спортсмены 2008-2009 г.р., имеющие подготовку не ниже II юношеского разряда по спортивной борьбе. Соревнования продлятся два дня, торжественное открытие соревнований – 4 февраля в 13:00.

Можно поболеть за наших и не выходя из дома. Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" сыграют матч третьего круга Чемпионата Высшей лиги по мини-футболу. В Нижнем Новгороде наша команда сыграет с местной "Норманочкой". Матч начнется в 14:00, трансляцию можно посмотреть в социальных сетях команды.


Анастасия Дорохова
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