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11:54, 6 февраля 2023 года

В Орле две школы переведут на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии

Детские сады продолжат работу в прежнем режиме.


В Орле ученики двух школ временно отправились на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии. 6 февраля сразу в нескольких местах произошли порывы на водопроводных трубах. В зону отключения воды попали не только жилые дома, но и соцучреждения.

В школах №6 и №52 дети будут переведены на дистанционное обучение, это касается сегодняшнего дня. А что касается детских садов, попавших в зону отключения, будет обеспечен подвоз воды и дети останутся в учреждениях, -  рассказал мэр Орла Юрий Парахин. 

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Ольга СУПОНЕВА
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