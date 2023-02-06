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11:54, 6 февраля 2023 года В Орле две школы переведут на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии Детские сады продолжат работу в прежнем режиме.





В Орле ученики двух школ временно отправились на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии. 6 февраля сразу в нескольких местах произошли порывы на водопроводных трубах. В зону отключения воды попали не только жилые дома, но и соцучреждения.



- В школах №6 и №52 дети будут переведены на дистанционное обучение, это касается сегодняшнего дня. А что касается детских садов, попавших в зону отключения, будет обеспечен подвоз воды и дети останутся в учреждениях, - рассказал мэр Орла Юрий Парахин.



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В Орле 6 февраля произошла крупная авария на водопроводе. Несколько десятков домов остаются без горячей и холодной воды, аварийные бригады работают на месте ЧП.







Ольга СУПОНЕВА





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