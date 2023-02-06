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14:05, 6 февраля 2023 года Авария на водопроводе в Орле частично устранена Водоснабжение вернулось в детские сады, школы и часть многоквартирных домов.





В Орле частично устранена авария на водопроводе. К данному моменту в часть домов и соцучреждений уже вернулось водоснабжение.



Как сообщили в пресс-службе администрации города, полностью восстановлено водоснабжение микрорайона "Новая Ботаника", в домах по улице Комсомольской, 340-372, Планерной, 31, 33, 35, в детских садах №10 и №41, школе №6.



Порыв трубы в районе дома №404 по Комсомольской устранен, устранена течь и в переулке Дарвина, 5. Коммунальщикам остается подключить дома, питающиеся от Латышских Стрелков, 45.



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Ольга СУПОНЕВА





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