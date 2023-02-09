Главная » Новости



14:25, 9 февраля 2023 года Жителя Дмитровска, убившего жену, взяли под стражу 32-летний горожанин жестоко расправился с супругой в конце января.





В Орловской области взят под стражу житель Дмитровска



- Мужчина подробно допрошен об обстоятельствах совершенного им преступления. С его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он продемонстрировал механизм совершения преступления. По уголовному делу назначено свыше 15 судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, - сообщил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.



32-летний подозреваемый будет находиться под стражей. О трагической истории семьи, которая не продлилась и месяца, смотрите в

, задержанный по подозрению в убийстве жены. Кровавое ЧП случилось 20 января в доме, где проживали супруги.- Мужчина подробно допрошен об обстоятельствах совершенного им преступления. С его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он продемонстрировал механизм совершения преступления. По уголовному делу назначено свыше 15 судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, - сообщилстарший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.32-летний подозреваемый будет находиться под стражей. О трагической истории семьи, которая не продлилась и месяца, смотрите в сюжете Всеволода Трифонова.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2