Жителя Дмитровска, убившего жену, взяли под стражу

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14:25, 9 февраля 2023 года
Жителя Дмитровска, убившего жену, взяли под стражу32-летний горожанин жестоко расправился с супругой в конце января.
В Орловской области взят под стражу житель Дмитровска, задержанный по подозрению в убийстве жены. Кровавое ЧП случилось 20 января в доме, где проживали супруги.
- Мужчина подробно допрошен об обстоятельствах совершенного им преступления. С его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он продемонстрировал механизм совершения преступления. По уголовному делу назначено свыше 15 судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, - сообщил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
32-летний подозреваемый будет находиться под стражей. О трагической истории семьи, которая не продлилась и месяца, смотрите в сюжете Всеволода Трифонова.
Ольга СУПОНЕВА