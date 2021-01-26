вторник 26.01.2021 12:38:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:45, 26 января 2021 года

В Орле назвали новые места, запрещенные для парковки

По адресам установлены предупреждающие знаки и приборы фотовидеофиксации.


Запрет парковки связан с работой «Спецавтобазы» по очистке улиц от снега – оставленные машины часто мешают уборке зимних осадков – сообщает сайт городской администрации

Адреса, запрещенные для парковки:
  • ул. Максима Горького: от ул. Красноармейской до ул. Гуртьева;
  • ул. Генерала Жадова: от ул. Герцена до пл. Ленина;
  • Наугорское шоссе: от ул. Цветаева до разворотного кольца и от разворотного кольца до ул. Цветаева;
  • ул. Приборостроительная: от ул. Матвеева до пер. Ипподромного.
Напомним, что в минувшую пятницу мэрия Орла сообщила о запрете парковки по четным или нечетным дням на участках 10 городских улиц.

Читайте также:Куда везут снег, убранный с улиц Орла?

В Орле запретили парковку на 10 улицах



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.