В Орле назвали новые места, запрещенные для парковки

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9:45, 26 января 2021 года
В Орле назвали новые места, запрещенные для парковкиПо адресам установлены предупреждающие знаки и приборы фотовидеофиксации.
Запрет парковки связан с работой «Спецавтобазы» по очистке улиц от снега – оставленные машины часто мешают уборке зимних осадков – сообщает сайт городской администрации.
Адреса, запрещенные для парковки:
Напомним, что в минувшую пятницу мэрия Орла сообщила о запрете парковки по четным или нечетным дням на участках 10 городских улиц.
- ул. Максима Горького: от ул. Красноармейской до ул. Гуртьева;
- ул. Генерала Жадова: от ул. Герцена до пл. Ленина;
- Наугорское шоссе: от ул. Цветаева до разворотного кольца и от разворотного кольца до ул. Цветаева;
- ул. Приборостроительная: от ул. Матвеева до пер. Ипподромного.
Артём Ежаков