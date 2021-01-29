Главная » Новости



18:38, 28 января 2021 года Депутаты Орловского облсовета обсудили предстоящий ремонт Красного моста Этот вопрос не был внесён в повестку дня, но дискуссия развернулась достаточно жаркая. Что вызвало недовольство депутатов, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Вопроса о реконструкции Красного моста не было в повестке очередной сессии облсовета. Обсудить важную для многих орловцев тему предложил Михаил Вдовин. Свой доклад представил заместитель главы администрации Орла Олег Минкин. Он напомнил, что временную переправу для пешеходов возведут лишь к концу апреля. Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Я думаю, с 1 февраля город встанет в пробках. Все будет администрацией города прорабатываться уже в рабочем режиме, но, тем не менее, мы считаем, что нужно было готовиться к таким масштабнейшим работам заранее». Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Проблемы будут, на наш взгляд. Но проблемы необходимо до 1 февраля решить. Мы решили на контроль взять этот вопрос. Будем контролировать, каким образом будет обеспечена транспортная доступность после 1 февраля». К предстоящей реконструкции много вопросов, но она необходима - в первую очередь для безопасности водителей и пешеходов. Подрядчик обязуется сдать объект в ноябре 2022 года. Денис Филипченков, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «К сожалению, в муниципальном контракте прописаны недостаточные, на мой взгляд, жесткие санкции по отношению к подрядчику. Если мы говорим о сроках сдачи, как нам сказали, это ноябрь 2022 года, за практически полтора года, мне видится сомнительным, что этот мост сдастся». Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Депутаты и правительство пробуют принять все меры, чтобы граждане Орла не испытывали никаких трудностей при объезде Красного моста во время строительства». О движении транспорта, безопасности водителей и пешеходов во время ремонта Красного моста говорил и начальник регионального Управления МВД Юрий Савенков. Он представил доклад об итогах работы ведомства за ушедший год. Уровень преступности снизился на 4,5 % по сравнению с 2019-м. Сотрудниками наркоконтроля перекрыто 14 межрегиональных каналов поставки наркотиков автомобильным транспортом, нейтрализовано 4 организованных преступных группы, в отношении которых возбуждено 29 уголовных дел. Обсудили ряд других вопросов. В их числе - обращение облсовета в Правительство РФ с просьбой расширить обязательный перечень современных средств реабилитации инвалидов, а именно вертикализаторы и подъемники. В дополнительную повестку дня включили еще одну тему - председателя избирательной комиссии Орловской области Людмилу Маркину рекомендовали назначить членом ЦИК в столице. Ее кандидатуру единогласно поддержали в депутаты облсовета.



Читайте также: С 1 февраля в Орле закрывают Красный мост



В Орле проходят последние приготовления к перекрытию Красного моста





Юлия Сабельникова



