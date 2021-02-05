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11:36, 5 февраля 2021 года Виктория Адоньева: «Ковид перевернул нашу жизнь» О том, что такое ковидный хвост, как изменился ковид с начала пандемии, какая реабилитация необходима людям после перенесенной коронавирусной инфекции, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала главный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева.





Ковид 19 называют полиорганным сосудистым заболеванием. Это так? - Да, тромботическая микроангиопатия. Поражаются все сосуды - мелкие, среднего калибра, во всем организме. Есть такое уже устойчивое выражение – ковидный хвост. С какими осложнениями после ковида сталкиваются ваши пациенты? - Целенаправленно мы не можем это отследить, мы постоянно принимаем новых пациентов. Но пациенты звонят своим лечащим врачам, и самое частое, на что они жалуются, это выраженная, какая-то невообразимая слабость, непереносимость физических нагрузок, после тяжелого течения сохраняется одышка, покашливание. Из проявлений поражения центральной нервной системы наиболее часто отмечают головные боли, бессонницу, раздражительность, депрессии, снижение памяти. Несколько пациентов недавно отметили, что после недавно перенесенной коронавирусной инфекции появились мучительные длительные боли в мышцах, в нервных окончаниях, такой симптом беспокойных ног, когда не знаешь, как уложить конечности, тянущие, неприятные боли. Это какая-то периферическая нейропатия, которую мы иногда встречаем при других инфекциях с поражением нервной системы. Наверное, это еще предстоит долго изучать, и, наверное, будет еще немало неприятных сюрпризов. Реабилитация после болезни нужна, и какая? - Реабилитация нужна, безусловно. Во-первых, часть пациентов при тяжелом течении выписываются с явлением дыхательной недостаточности, и им нужна реабилитация - восстановление функции легких, после неврологических осложнений, после поражения миокарда. Хотелось бы еще отметить, что нужна и психологическая, психотерапевтическая реабилитация. Имеют место выраженные депрессии, эмоциональная лабильность, раздражительность, страхи, страхи повторного инфицирования, страхи остаться без кислорода, страх дышать атмосферным воздухом - многие пациенты боятся выписываться, боятся отлучиться от кислорода, им кажется, что они не смогут дышать. С такими больными, конечно, необходима работать психологам, психотерапевтам, с тем чтобы обеспечить им восстановление полноценной жизни. Можно ли заболеть ковидом второй раз, и при каких обстоятельствах? - У нас было несколько случаев повторной госпитализации спустя длительное время. Не много, но такие же случаи описываются и в литературе, у людей с вторичными иммунодефицитами. Я недавно читала публикацию, где описывается одна женщина, которая болела ковидом более полугода, и у нее было выявлено более 18 мутаций этого вируса, в одном организме. То есть, видимо, пациенты с выраженной иммуносупрессией более подвержены повторному заражению, потому что у них не образуются в достаточном количестве антитела, которые предотвратят повторное заражение, ну и заболевание у них протекает достаточно тяжело. В больнице им. Боткина нет КТ. ПЦР-тест бывает иногда ложноотрицательный. По каким диагностическим показателям вы точно понимаете, что это COVID-19? - Мы его слышим. Совершенно характерна крепитация, в зависимости от той стадии, на которой поступил пациент. Либо, что хуже, немая легкая, что говорит о значительном поражении. То есть, на слух, год проработав в таком узком направлении, все доктора уже научились различать бактериальную пневмонию от ковидной. Также характерная КТ картина, характерные изменения в анализах крови говорят о том, что это именно коронавирус, даже если ПЦР отрицательный. Мы с вами встречались весной 2020 года, затем летом, и мы с вами встречаемся сейчас. За это время заболевание изменилось? - Абсолютно! Совершенно разные пациенты - пациенты начала прошлого года, пациенты, которых мы видели в июне, пациенты, которых мы видели осенью, и видим сейчас совсем разные. Популяция осенне-зимняя более тяжелая, более тяжелый ковид. И то, что мы видели в конце осени - начале зимы, это смешанные инфекции - вирусно-бактериальные поражения. У пациента наблюдается картина вирусного характера - развернутая картина ковида с поражением легких, и уже присела бактериальная инфекция. Такие пациенты стали поступать все чаще. Вы как инфекционист сталкивались с множеством тяжелых инфекционных заболеваний, даже более тяжелых, чем Ковид-19. Чем отличается ковид? У него есть хоть какие-то плюсы? - Инфекция абсолютно не похожа на все другие. Очень трудно найти в ней плюсы. Единственное, наверное, хорошо, что большинство болеют легко. Все остальное - минусы. За что вы ненавидите эту инфекцию? - Ковид перевернул нашу жизнь. Я - гепатолог. Я хочу лечить своих пациентов. Очень многие из них погибли, потому что пациенты с заболеванием печени плохо переносят ковид. Погибло очень много людей, которых я знала в разных городах России, моих коллег… Как вы думаете, вакцинация поможет? - Это очень трудно прогнозировать. Идет третья фаза исследований, долгосрочные прогнозы можно будет давать только через два года, трезво оценивать результаты вакцинации. Математические расчеты говорят, что это будет долговременный, не менее двух лет, иммунитет. Дай бог, чтобы они сбылись.



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Елена Литинская



