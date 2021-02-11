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12:46, 11 февраля 2021 года

Лифты в доме №21 на ул. Маринченко в Орле запустили с недочетами

Накануне, 10 февраля, дом с инспекцией посетил председатель городского совета Василий Новиков.


Жалобы на стоящие лифты поступали Василию Новикову и губернатору Клычкову. Жильцы дома просили власти помочь с ускорением запуска подъемных кабинок. В частности, главе регионе неоднократно напоминали о проблеме во время его трансляций в социальных сетях.

Во время проверки председатель горсовета встретился руководством управляющей компании проблемного дома. Оказалось, что Фонд капремонта со своей стороны нашел подрядчика, а он в свою очередь нанял субподрядчика, но в установленные сроки лифты запущены не были. Тогда УК обратилась в Фонд с просьбой повлиять на субподрядчика. Подъемные кабинки были запущены лишь спустя примерно месяц.

В данный момент работают все 11 лифтов. Но к ним есть претензии: нарушена целостность кровли при монтаже, освещения входов в машинный блок нет, на лифтовых окнах не включены в смету расходов и не установлены отливы. Все замечания пообещали исправить к 17 марта.
«Чтобы в дальнейшем не допустить такой ситуации, глубоко убежден, что Фонду капремонта необходимо осуществлять контроль над подрядными организациями, которые осуществляют замену лифтов в многоквартирных домах, а также быть более внимательными при составлении проектно-сметной документации и максимально включать в нее весь перечень работ. Нельзя забывать, что за этой работой стоит здоровье многих пожилых людей, которым ежедневно приходиться подниматься на верхние этажи без лифта в ожидании завершения ремонта», – цитирует Василия Новикова пресс-служба городского совета.


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«Позорная», по словам Клычкова, тема лифтов должна закончиться в пятницу



Артём Ежаков
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