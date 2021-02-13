В Орловской области 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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11:45, 13 февраля 2021 года
В Орловской области 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекциейЗа минувшие сутки зарегистрировано пять смертей.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 13 февраля
, за последние сутки в Орловской области выявлено 138
случаев новой коронавирусной инфекции. Всего
за период пандемии в регионе заразилось – 28 692
человека.
В данный момент на Орловщине лечатся 2 632 человека. Накануне выздоровели 139 жителей региона, с начала пандемии – 25 660. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 400 раз.
В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро