В Орловской области 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки зарегистрировано пять смертей.

13 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 138 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 28 692 человека. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев новой коронавирусной инфекции.за период пандемии в регионе заразилось –человека.

В данный момент на Орловщине лечатся 2 632 человека. Накануне выздоровели 139 жителей региона, с начала пандемии – 25 660. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 400 раз.

В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса.



122, на портале Записаться на вакцинацию можно по номеру, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру , а также в регистратурах поликлиник.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф