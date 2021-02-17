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12:45, 17 февраля 2021 года

В Орле предложили перевозчикам новую цену за проезд

Новый тариф может составить 21 рубль при оплате картой и 24 рубля – наличными.


Напомним, что ранее власти категорически отвергли предложение перевозчиков о повышении цены на проезд в общественном транспорте до 30 рублей. Инициатива была обусловлена подорожанием топлива, запчастей и самих автобусов, а также падением доли безналичного расчета. Тогда мэрией была инициирована проверка целесообразности этого предложения, и сегодня были озвучены её итоги.
Михаил Кузнецов, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации г. Орла: «30 рублей – это недопустимо высокий тариф. Наше предложение: 21 рубль при безналичной оплате, 24 рубля – при наличной оплате. Такие расчёты будут представлены Орловскому городскому Совету народных депутатов».
Также было отмечено, что для электротранспорта обоснованный тариф действительно высок. За девять месяцев минувшего года себестоимость перевозки одного пассажира в трамвае или троллейбусе составила 33 рубля – сообщает пресс-служба мэрии.
Михаил Кузнецов, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Если смотреть в сравнении, то лишь в одном городе тариф ниже, чем в Орле, – в Туле. Однако, во-первых, сейчас наши соседи пересматривают этот тариф, предлагают поднять сразу на 50% до 30 рублей. А во-вторых, – стоит обратиться к финансированию транспортной сферы. В Туле на эту отрасль в 2021 году выделили порядка 1 миллиарда рублей, в Орле – 21 миллион рублей на оплату проезда для льготных категорий населения и 20 миллион рублей на поддержку всех муниципальных предприятий, в том числе МУП «ТТП».
Было подчеркнуто, что цена проезда в Орле – одна из самых низких в ЦФО, однако существует проблема с водительским составом и выпуском транспорта на линию. Как было отмечено накануне, в городе не хватает водителей для 140 единиц транспорта, из-за чего некоторые перевозчики приступили к переучиванию желающих на права категории D.

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Артём Ежаков
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