В Орле предложили перевозчикам новую цену за проезд

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12:45, 17 февраля 2021 года
В Орле предложили перевозчикам новую цену за проездНовый тариф может составить 21 рубль при оплате картой и 24 рубля – наличными.
Напомним, что ранее власти категорически отвергли предложение перевозчиков о повышении цены на проезд в общественном транспорте до 30 рублей. Инициатива была обусловлена подорожанием топлива, запчастей и самих автобусов, а также падением доли безналичного расчета. Тогда мэрией была инициирована проверка целесообразности этого предложения, и сегодня были озвучены её итоги.
Также было отмечено, что для электротранспорта обоснованный тариф действительно высок. За девять месяцев минувшего года себестоимость перевозки одного пассажира в трамвае или троллейбусе составила 33 рубля – сообщает пресс-служба мэрии.
Михаил Кузнецов, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации г. Орла: «30 рублей – это недопустимо высокий тариф. Наше предложение: 21 рубль при безналичной оплате, 24 рубля – при наличной оплате. Такие расчёты будут представлены Орловскому городскому Совету народных депутатов».
Было подчеркнуто, что цена проезда в Орле – одна из самых низких в ЦФО, однако существует проблема с водительским составом и выпуском транспорта на линию. Как было отмечено накануне, в городе не хватает водителей для 140 единиц транспорта, из-за чего некоторые перевозчики приступили к переучиванию желающих на права категории D.
Михаил Кузнецов, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Если смотреть в сравнении, то лишь в одном городе тариф ниже, чем в Орле, – в Туле. Однако, во-первых, сейчас наши соседи пересматривают этот тариф, предлагают поднять сразу на 50% до 30 рублей. А во-вторых, – стоит обратиться к финансированию транспортной сферы. В Туле на эту отрасль в 2021 году выделили порядка 1 миллиарда рублей, в Орле – 21 миллион рублей на оплату проезда для льготных категорий населения и 20 миллион рублей на поддержку всех муниципальных предприятий, в том числе МУП «ТТП».
Артём Ежаков