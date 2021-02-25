Участники чемпионата «Молодые профессионалы» соревновались в компетенции «Покраска автомобиля»

В Орловской области проходит V региональный чемпионат WorldSkills Russia.

На автомобильную деталь - капот или бампер - специально нанесли повреждения. Задача участников - устранить их и покрасить заново.

Соблюдая строгие правила чемпионата, ребята работали в защитных костюмах и масках.