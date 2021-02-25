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19:15, 25 февраля 2021 года
Участники чемпионата «Молодые профессионалы» соревновались в компетенции «Покраска автомобиля»В Орловской области проходит V региональный чемпионат WorldSkills Russia.
Сегодня в Орловском техническом колледже соревновались в компетенции «Покраска автомобиля». За звание лучших в категории «Юниоры» боролись пять школьников из 8-х и 9-х классов.
На автомобильную деталь - капот или бампер - специально нанесли повреждения. Задача участников - устранить их и покрасить заново.
Соблюдая строгие правила чемпионата, ребята работали в защитных костюмах и масках.
Юлия Сабельникова