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19:15, 25 февраля 2021 года

Участники чемпионата «Молодые профессионалы» соревновались в компетенции «Покраска автомобиля»

В Орловской области проходит V региональный чемпионат WorldSkills Russia.


Сегодня в Орловском техническом колледже соревновались в компетенции «Покраска автомобиля». За звание лучших в категории «Юниоры» боролись пять школьников из 8-х и 9-х классов. 
 
На автомобильную деталь - капот или бампер - специально нанесли повреждения. Задача участников - устранить их и покрасить заново.
 
Соблюдая строгие правила чемпионата, ребята работали в защитных костюмах и масках.


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Юлия Сабельникова
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