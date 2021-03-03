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12:33, 3 марта 2021 года

В Орле эвакуировать пострадавших от угарного газа помогли сотрудники полиции

Резонансный случай произошел 21 февраля.


Напомним, что в жилом доме № 4 по переулку Лескова отравилась угарным газом семья из четырех человек – двух несовершеннолетних подростков, женщины и пенсионерки. Прибывшая на место ЧП бригада медиков начала терять сознание в процессе оказания помощи.

Эвакуацию бессознательных медиков и жильцов дома произвели участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Армен Саркисян и инспектор ПДН старший лейтенант полиции Вениамин Лазоренко, а также третий член экипажа кареты скорой помощи и сосед пострадавших. Затем силовики обошли близлежащие дома и убедились, что там все в порядке – сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
Спасательная бригада вынесла пострадавших на свежий воздух и передала медикам, которых один из фельдшеров вызвал, когда потерял сознание его коллега и сам мужчина начал чувствовать себя плохо. Всех пострадавших доставили в медучреждения – они уже идут на поправку. 
 
По факту произошедшего, прокуратура провела проверку, материалы которой стали основанием для уголовного дела, возбужденного следственным комитетом. По предварительным данным, управляющая компания ООО «Перспектива», ответственная за дом, оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов не выполнялось, так как не был заключен соответствующий договор.
 
Фото пресс-службы регионального УМВД


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