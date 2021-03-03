В Орле эвакуировать пострадавших от угарного газа помогли сотрудники полиции

Резонансный случай произошел 21 февраля.

Эвакуацию бессознательных медиков и жильцов дома произвели участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Армен Саркисян и инспектор ПДН старший лейтенант полиции Вениамин Лазоренко, а также третий член экипажа кареты скорой помощи и сосед пострадавших. Затем силовики обошли близлежащие дома и убедились, что там все в порядке – сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Спасательная бригада вынесла пострадавших на свежий воздух и передала медикам, которых один из фельдшеров вызвал, когда потерял сознание его коллега и сам мужчина начал чувствовать себя плохо. Всех пострадавших доставили в медучреждения – они уже идут на поправку.





По факту произошедшего, прокуратура провела проверку , материалы которой стали основанием для уголовного дела , возбужденного следственным комитетом. По предварительным данным, управляющая компания ООО «Перспектива», ответственная за дом, оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов не выполнялось, так как не был заключен соответствующий договор.

Фото пресс-службы регионального УМВД