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12:46, 11 марта 2021 года

В районах Орловской области приступили к ремонту дорог

Устранение дефектов ведется литым асфальтобетоном.


Как сообщает информационный портал Орловской области, в Ливнах и Мценске заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устранению дефектов литым асфальтобетоном с муниципальным предприятиями МУКП «Ливенское» и МУП «Коммунальщик». Для работы привлечены 4 рециклера.

В настоящее время для ликвидации повреждений покрытия ведется работа по укладке литого асфальтобетона 25 бригадами: по одной бригаде в Ливнах и Мценске, 19 – на территории Орловской области.

Деформации на транзитных автодорогах районных центров (Залегощь, Верховье, Дмитровск, Колпна, Малоархангельск, Глазуновка, Шаблыкино, Хотынец) устраняются силами ГУП ОО «Дорожная служба».


Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

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