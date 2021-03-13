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Главная » Новости

9:27, 13 марта 2021 года

В Орловской области работают 29 мобильных прививочных бригад

Бригады созданы для проведения иммунизации в организованных коллективах и отдаленных населенных пунктах региона.


В настоящее время первую дозу вакцины получили 26350 жителей области, завершил вакцинацию 13831 человек.
 
Иммунизация в целях профилактики коронавирусной инфекции активно проводится на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня в эту деятельность включены все районы Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.
 
О том, какие есть вакцины, как записаться на прививку, какие могут быть последствия вакцинации, можно узнать здесь.


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