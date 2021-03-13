В Орловской области работают 29 мобильных прививочных бригад

Бригады созданы для проведения иммунизации в организованных коллективах и отдаленных населенных пунктах региона.

Иммунизация в целях профилактики коронавирусной инфекции активно проводится на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня в эту деятельность включены все районы Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.