В Орловской области работают 29 мобильных прививочных бригад

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9:27, 13 марта 2021 года
В Орловской области работают 29 мобильных прививочных бригадБригады созданы для проведения иммунизации в организованных коллективах и отдаленных населенных пунктах региона.
В настоящее время первую дозу вакцины получили 26350 жителей области, завершил вакцинацию 13831 человек.
Иммунизация в целях профилактики коронавирусной инфекции активно проводится на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня в эту деятельность включены все районы Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.
О том, какие есть вакцины, как записаться на прививку, какие могут быть последствия вакцинации, можно узнать здесь
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Орловское Информбюро