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21:00, 15 марта 2021 года

В Орле расторгнут инвестиционное соглашение на строительство Западного обхода города

Об этом губернатор области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.


 Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вынуждены расторгнуть инвестиционное соглашение с предыдущим инвестором, и сейчас есть два варианта, чтобы проект этот реализовать – либо федеральные средства, либо подготовка нашего концессионного соглашения. Поручение об этом уже дано, чтобы мы реализовали запуск проекта уже в этом году».

Напомним, что соглашение с инвестором в лице ЗАО «Русская холдинговая компания» было подписано в июне 2018 года. Согласно документу, Западный обход города протяженностью в 15 километров должен был быть построен в 2020 году. Первые сигналы к тому, что контракт так и не будет выполнен, прозвучали в начале прошлого месяца – Андрей Клычков прямо заявил, что соглашение не выполняется. До 1 марта должны были быть подготовлены окончательные предложения по реализации проектирования Западного обхода с учетом старого инвестора, а сегодня стало известно, что соглашение с «Русской холдинговой компанией» будет расторгнуто.


Артём Ежаков
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