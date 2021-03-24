Стали известны подробности обнаружения тела младенца в Ливнах

Страшную находку сделали работники местного мусороперерабатывающего завода.

«На ленту транспортёра подавался мусор, и женщины его сортировали. Когда на ленте они обнаружили мёртвого мальчика, поднялся крик», – передает слова очевидца сетевое издание.