Стали известны подробности обнаружения тела младенца в Ливнах

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17:29, 24 марта 2021 года
Стали известны подробности обнаружения тела младенца в ЛивнахСтрашную находку сделали работники местного мусороперерабатывающего завода.
Комментарий сетевому изданию «Уездный город. Ливны» дал один из работников предприятия. Он сообщил, что тело мальчика было найдено на транспортировочной ленте.
«На ленту транспортёра подавался мусор, и женщины его сортировали. Когда на ленте они обнаружили мёртвого мальчика, поднялся крик», – передает слова очевидца сетевое издание.
Как сообщили очевидцы, труп был завернут в женскую безрукавку. Ребенка обнаружили в десятом часу утра, после чего сразу же на место были вызваны правоохранители.
Напомним, что сегодня пресс-служба областного СУ СК сообщила об обнаружении на мусороперерабатывающем предприятии в Ливнах тела новорожденного. Находка была сделана 23 марта. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». В данный момент проводятся необходимые следственные действия.
На место происшествия выезжал Ливенский межрайонный прокурор. Ход расследования взят на контроль ведомства.
Артём Ежаков