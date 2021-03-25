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11:18, 25 марта 2021 года

Студенты Орловского института культуры получили Гран-при фестиваля «Весенний дивертисмент»

В международном конкурсе приняли участие 160 человек из 11 регионов страны.


Международный конкурс «Весенний дивертисмент» проводится в два тура по номинациям «Классический танец» и «Народно-сценический танец». 
 
Исполнителей оценивают в четырех возрастных группах: 11-12 лет (младшая группа), 13-14 лет (средняя группа), 15-17 лет (старшая и группа до профессиональной подготовки), 18-20 лет (группа профессиональной подготовки средне-специальных и высших учебных заведений). Помимо этого введена еще одна возрастная категория 9-10 лет, для неё предусмотрен только один тур.
 
Студенты Орловского института культуры Артем Перевозчиков и Анастасия Мурзина получили Гран-при фестиваля в номинации народно-сценический танец. В классическом танце Гран-при и спецприз получил Роман Асатурян. Он исполнил вариацию Филиппа из балета «Пламя Парижа».
 
Награда за лучший авторский номер - у педагога Орловского колледжа культуры Светланы Долговой. А ее студентка Дарья Корнева получила спецприз за лучшее раскрытие образа в номинации народно-сценический танец.


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Татьяна Тимохина
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