Студенты Орловского института культуры получили Гран-при фестиваля «Весенний дивертисмент»

В международном конкурсе приняли участие 160 человек из 11 регионов страны.

Международный конкурс «Весенний дивертисмент» проводится в два тура по номинациям «Классический танец» и «Народно-сценический танец».

Исполнителей оценивают в четырех возрастных группах: 11-12 лет (младшая группа), 13-14 лет (средняя группа), 15-17 лет (старшая и группа до профессиональной подготовки), 18-20 лет (группа профессиональной подготовки средне-специальных и высших учебных заведений). Помимо этого введена еще одна возрастная категория 9-10 лет, для неё предусмотрен только один тур.

Студенты Орловского института культуры Артем Перевозчиков и Анастасия Мурзина получили Гран-при фестиваля в номинации народно-сценический танец. В классическом танце Гран-при и спецприз получил Роман Асатурян. Он исполнил вариацию Филиппа из балета «Пламя Парижа».

Награда за лучший авторский номер - у педагога Орловского колледжа культуры Светланы Долговой. А ее студентка Дарья Корнева получила спецприз за лучшее раскрытие образа в номинации народно-сценический танец.