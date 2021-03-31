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13:07, 31 марта 2021 года

Орловцам разъяснили условия «Социального контракта»

Глава областного департамента социальной защиты Ирина Гаврилина рассказала об этом виде помощи малоимущим жителям региона.


Условием соглашения является среднедушевой доход гражданина – он должен быть ниже величины прожиточного минимума в регионе (10 722 рубля) по независящим от человека причинам.
 
У социального контракта есть четыре направления:
 
Поиск работы и содействие в получении основного профессионального обучения или дополнительного профессионального образования;

По контракту, в период обучения до трех месяцев человеку выплачивается 5 740 рублей. Затем гражданину ищут работу, и с момента официального трудоустройства ему в течение трех месяцев выплачивается 11 480 рублей. При этом у человека есть обязательство отработать на новом месте не менее года. Срок действия – до 9 месяцев.
 
Помощь ИП;

По соглашению выделяется 250 тысяч рублей. Социальная защита может помочь с обучением и регистрацией индивидуального предпринимателя. Тратить деньги можно на аренду или приобретение средств основной предпринимательской деятельности. От ИП потребуется ежемесячный отчет. Срок действия – до года.
 
Организация подсобного хозяйства;

Выплата до 100 тысяч рублей – отчеты о тратах обязательны. Срок действия – до года.
 
Помощь гражданам в трудной жизненной ситуации;

Выплаты составят половину от МРОТ. Срок действия контракта – до полугода. Деньги можно потратить на предметы первой необходимости, школьные принадлежности, лекарства и медицинские обследования, недоступные по ОМС.
 
За более подробными разъяснениями по «Социальному контракту» следует обращаться в департамент социальной защиты.


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Орловцам в трудной жизненной ситуации могут предложить социальный контракт



Артём Ежаков
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