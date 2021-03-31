Орловцам разъяснили условия «Социального контракта»

Глава областного департамента социальной защиты Ирина Гаврилина рассказала об этом виде помощи малоимущим жителям региона.

У социального контракта есть четыре направления:

• Поиск работы и содействие в получении основного профессионального обучения или дополнительного профессионального образования;



По контракту, в период обучения до трех месяцев человеку выплачивается 5 740 рублей. Затем гражданину ищут работу, и с момента официального трудоустройства ему в течение трех месяцев выплачивается 11 480 рублей. При этом у человека есть обязательство отработать на новом месте не менее года. Срок действия – до 9 месяцев.

• Помощь ИП;



По соглашению выделяется 250 тысяч рублей. Социальная защита может помочь с обучением и регистрацией индивидуального предпринимателя. Тратить деньги можно на аренду или приобретение средств основной предпринимательской деятельности. От ИП потребуется ежемесячный отчет. Срок действия – до года.

• Организация подсобного хозяйства;



Выплата до 100 тысяч рублей – отчеты о тратах обязательны. Срок действия – до года.

• Помощь гражданам в трудной жизненной ситуации;



Выплаты составят половину от МРОТ. Срок действия контракта – до полугода. Деньги можно потратить на предметы первой необходимости, школьные принадлежности, лекарства и медицинские обследования, недоступные по ОМС.

За более подробными разъяснениями по «Социальному контракту» следует обращаться в департамент социальной защиты.