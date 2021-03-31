В Орле рассказали о дифференциации детских выплат

Новый формат начисления льготы на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет начинает действовать на территории России уже завтра, 1 апреля.

• Выплата в размере 50% (5425,50 рублей) будет назначена, если доход семьи, учитывая детскую выплату в этом объеме, достигнет регионального среднедушевого прожиточного минимума;

• Выплата в размере 75% будет назначена, если предыдущая выплата и прочие доходы семьи не достигают общего показателя в 75% от регионального среднедушевого прожиточного минимума;

• Выплата в размере 100% будет назначена, если все доходы семьи, включая 75% детское пособие, не достигнут регионального среднедушевого прожиточного минимума.



Подсчет доходов семьи также претерпел изменения – теперь будут учитываться не только денежные доходы, но и имущественная собственность. Помимо этого социальная защита будет принимать во внимание правило нулевого «нулевого дохода» – оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода (не пособия) или у них есть объективные причины не работать. Среди таких причин: официальная безработица, длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, нахождение в армии и трехмесячный период после службы, очное обучение. В многодетный семьях «нулевой доход» может иметь один из родителей, на родителей-одиночек такой подход не распространяется вовсе.



Как и прежде, от соискателя выплат требуется только предоставить заявления, прочую информацию департамент социальной защиты запрашивает сам. Прием заявлений на детские выплаты в новых размерах начинается завтра, 1 апреля.