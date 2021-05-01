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16:11, 1 мая 2021 года

В детском саду №79 в Орле появился «Эколян»

Это контейнер для раздельного сбора мусора – первый на территории городских образовательных учреждений.


В детском саду №79 в Орле появился контейнер для раздельного сбора мусора. «Эколяном» контейнер назвали сами малыши. Возможно, это имя они дали в честь экоотряда «Эколята», который помогает детсадовцам в стремлении к раздельному сбору мусора. Однажды отряд объявил сбор макулатуры, на деньги от которых в садик купили экоигру, а благодаря акции «Крышка-малышка» удалось уже дважды поддержать детей с различными заболеваниями.

Опустошать «Эколяна» будут в понедельник и четверг – по мере необходимости. Сейчас администрация вынашивает планы по установке подобных контейнеров во всех детсадах Орла – сообщает сайт мэрии. К раздельному сбору мусора хотят подключить не только малышей.

Напомним, что в этом году в областной столице появятся свыше 1,5 тысячи контейнеров и фандоматов - специальные автоматов, собирающих вторсырье.

Фото пресс-службы мэрии






Артём Ежаков
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