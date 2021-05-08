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16:30, 8 мая 2021 года

9 мая общественный транспорт в Орле будет работать до позднего времени

В День Победы орловцы увидят праздничный фейерверк.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях объявил о том, что фейерверк в Орле в День Победы состоится. 
 
Как отметил сегодня мэр Орла Юрий Парахин, одна из главных задач – обеспечить транспортную доступность населения по окончании этого мероприятия.
 
Юрий Парахин: «С перевозчиками был проведён инструктаж. Им поручено вывести максимально возможное количество транспорта после 22 часов».
 
Как сообщает замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Вадим Ничипоров, сразу после проведения фейерверка, общественный транспорт будет ожидать пассажиров на центральных остановках: «Дворец спорта», «Главпочтамт», «Музей Тургенева», «Площадь Карла Маркса», «Сквер Гуртьева».


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