9 мая общественный транспорт в Орле будет работать до позднего времени

В День Победы орловцы увидят праздничный фейерверк.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях объявил о том, что фейерверк в Орле в День Победы состоится.

Как отметил сегодня мэр Орла Юрий Парахин, одна из главных задач – обеспечить транспортную доступность населения по окончании этого мероприятия.

Юрий Парахин: «С перевозчиками был проведён инструктаж. Им поручено вывести максимально возможное количество транспорта после 22 часов».

Как сообщает замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Вадим Ничипоров, сразу после проведения фейерверка, общественный транспорт будет ожидать пассажиров на центральных остановках: «Дворец спорта», «Главпочтамт», «Музей Тургенева», «Площадь Карла Маркса», «Сквер Гуртьева».