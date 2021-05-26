При раскопках у Красного моста в Орле нашли монеты-чешуйки

В центре города параллельно с реконструкцией переправы через Оку ведется археологическая работа.

Археологи продолжают «откапывать» историю Орла. Работы на Красном мосту сегодня преподнесли очередные находки. Там были найдены три монеты-чешуйки. Это уникальные денежные знаки. Необычно то, что у самих монет нет номинала, ими расплачивались по весу. Также обнаружили копейку времен Петра I.

К тому же во время раскопок была обнаружена могильная плита.

Дмитрий Великасов, волонтер: «Смотрели основание, которое было в основе моста, и была очищена одна из надгробных плит, которыми в принципе, уложено здесь все, и это было захоронение женщины, умершей в 1915 году».

Кстати, могильные плиты, обнаруженные у основания Красного моста, оказались первыми находками археологов. Орловский краевед Елена Ашихмина предполагает, что в 1932 году плиты использовались, чтобы поднять уровень воды в обмелевшей Оке. Надгробия свозили с территории бывшего Успенского монастыря и бросали в реку. А также в 1943 году могильные плиты использовали, чтобы восстановить мост после освобождения города от оккупантов.