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Главная » Новости

19:32, 26 мая 2021 года

При раскопках у Красного моста в Орле нашли монеты-чешуйки

В центре города параллельно с реконструкцией переправы через Оку ведется археологическая работа.


Археологи продолжают «откапывать» историю Орла. Работы на Красном мосту сегодня преподнесли очередные находки. Там были найдены три монеты-чешуйки. Это уникальные денежные знаки. Необычно то, что у самих монет нет номинала, ими расплачивались по весу. Также обнаружили копейку времен Петра I. 
 
К тому же во время раскопок была обнаружена могильная плита. 
 
Дмитрий Великасов, волонтер: «Смотрели основание, которое было в основе моста, и была очищена одна из надгробных плит, которыми в принципе, уложено здесь все, и это было захоронение женщины, умершей в 1915 году».
 
Кстати, могильные плиты, обнаруженные у основания Красного моста, оказались первыми находками археологов. Орловский краевед Елена Ашихмина предполагает, что в 1932 году плиты использовались, чтобы поднять уровень воды в обмелевшей Оке. Надгробия свозили с территории бывшего Успенского монастыря и бросали в реку. А также в 1943 году могильные плиты использовали, чтобы восстановить мост после освобождения города от оккупантов.


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Татьяна Напольских
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