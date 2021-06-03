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12:12, 3 июня 2021 года

Орловскому поисковому отряду «ЛизаАлерт» нужны добровольцы

Всех, кто готов присоединиться к отряду, ждут на «новичковую» встречу в эту пятницу, 4 июня. Время и адрес указаны в официальной группе отряда, в социальных сетях.


Орловскому поисковому отряду «ЛизаАлерт» нужны добровольцы. В ряды поисковиков принимают с 18 лет. Волонтеры помогают в поисках пропавших людей. Лето и осень - особенно напряженное время. В лесу теряются даже опытные грибники. Бывает, что «ЛизаАлерт» получает заявки каждый день и не по одной, поэтому люди в отряде всегда нужны. Тем более что помочь можно и не выезжая в лес, а из дома. Направлений в отряде много, и в каждом нужны добровольцы.

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Мария Семак
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