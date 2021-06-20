В Орловской области продолжаются поиски пропавшего ребёнка

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14:50, 20 июня 2021 года
В Орловской области продолжаются поиски пропавшего ребёнкаДевятилетняя девочка проживает с родителями в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. 18 июня она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Как сообщают волонтеры участвующие в поиске пропавшей девочки, на месте работают сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, ГИМС, добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Путеводная звезда», местные жители - всего более 240 человек. На помощь приехали поисковики «ЛизаАлерт» из Белгородской, Воронежской, Брянской, Тульской, Курской областей, а также Москвы и Московской области.
Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.
Была одета в синие шорты, бежевую футболку с логотипом «TIK TOK» и белые балетки.
Следственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело
после пропажи 9-летней ученицы 3 класса «Залегощенской средней школы №1» Гнедовой Виктории.
Если вам что-либо известно о месте нахождения ребенка, полицейские просят сообщить по телефонам:
- 8 (48648) 2-14-30 – Дежурная часть ОМВД России по Залегощенскому району;
- 8 (48648) 2-26-71- Отдел Уголовного розыска ОМВД по Залегощенскому району или 02.
За помощь в поиске ребёнка гарантировано вознаграждение.
Фото: Официальная группа поискового отряда "ЛизаАлерт" Орловской области
Орловское Информбюро