В Орловской области продолжаются поиски пропавшего ребёнка

Девятилетняя девочка проживает с родителями в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. 18 июня она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.





Следственный комитет России по Орловской области возбудил Была одета в синие шорты, бежевую футболку с логотипом «TIK TOK» и белые балетки.Следственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело после пропажи 9-летней ученицы 3 класса «Залегощенской средней школы №1» Гнедовой Виктории.

Если вам что-либо известно о месте нахождения ребенка, полицейские просят сообщить по телефонам:

8 (48648) 2-14-30 – Дежурная часть ОМВД России по Залегощенскому району;

8 (48648) 2-26-71- Отдел Уголовного розыска ОМВД по Залегощенскому району или 02.