Поиски пропавшей Вики Гнедовой ведутся четвёртый день

Девочка пропала 18 июня.

18 июня в деревне Казарь Залегощенского района пропала девятилетняя Вика Гнедова. Поиски ведутся четвёртый день.

Сергей Клецин, координатор, куратор ЦФО добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» (г. Москва): «Версии рассматриваем разные. На данный момент определенной версии нет. Отрабатываем все, начиная от ближайших домовых построек и заканчивая населенными пунктами, расположенными на расстоянии десяти километров».

Деревня просматривается как на ладони. Живут здесь меньше тысячи человек. Искать девочку начали в тот же вечер. Сначала своими силами, позже привлекли спецслужбы - полицию, МЧС, ГИМС, кинологов, Росгвардию, Следственный комитет. К поиску присоединились местные жители и добровольцы поисково-спасательных отрядов «Путеводная Звезда» и «ЛизаАлерт». Работа ведётся круглосуточно, один экипаж сменяется другим.

Приехали поисковики отрядов «ЛизаАлерт» из соседних областей. Задействовано около 300 человек. К этому моменту пешие группы исследовали более трёх тысяч километров.

Юрий Томилин, начальник участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ОМВД России по Залегощенскому району: «Вся информация, поступающая в штаб, обобщается, проверяется, после чего будут сделаны организационные выводы».

Оперативно группы выезжают, если вдруг есть какие-то зацепки. В поисках помогают беспилотники. Система, по которой работают поисковики, уникальна: с воздуха ведётся видеосъёмка, кроме того каждый миллиметр территории фотографируется и тщательно рассматривается.

Сергей Лобанов, волонтёр поискового отряда «ЛизаАлерт»: «Если нейросеть объект поиска не обнаружила, снимки загружаются на наши сервера, и подключается группа просмотра и анализа. Это порядка 250 человек».

Во время поисков большое внимание уделяют реке. У Неручи - интенсивное течение, на берегу острые камни, поэтому каждый день дно обследуют водолазы.

Администрация Залегощенского района оказывает всю необходимую помощь.

Виктор Брежнев, глава Залегощенского района: «Наша задача обеспечить поисковикам отдых, обеспечить из питанием и водой. Решаем житейские, бытовые вопросы. Этим мы занимаемся».

Возле дома, где проживает семья Вики, дежурят машины Следственного комитета. Задача следователей выяснить возможные причины исчезновения девочки. Опрашивают здесь каждого. По словам местных, девочка дружелюбная, общительная.

По факту пропажи ребёнка возбужденно уголовное дело

Если вы владеете какой-либо информацией, позвоните в полицию по телефону 02 или в службу спасения по номеру 112.