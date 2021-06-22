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13:23, 22 июня 2021 года Орловцы присоединяются к поискам пропавшей Виктории Гнедовой Девятилетняя девочка ушла из дома 18 июня. До сих пор ее не нашли.





Вике Гнедовой 9 лет, она проживает в селе Казарь Залегощенского района. Пошли уже четвертые сутки как сотрудники спецслужб и волонтеры пытаются её найти. Поиски продолжаются круглосуточно.



Тщательно исследуется местность - каждый куст, каждый овраг, каждое заброшенное здание. Территория поиска увеличена на 10 километров от места жительства девочки, и продолжает расширяться. Каждый шаг поисковиков фиксируется в навигаторе, чтобы ничего не пропустить, проанализировать качество выполненных задач. В округе нет густых лесов, но очень высокая трава, заросли крапивы, плотные лесополосы, овраги, много брошенных дач. Поэтому ведётся, как говорят «сплошной прочёс» - местность делится на квадраты, и каждый метр этой территорий тщательно исследуют пешие группы.



Судьба Вики волнует все больше и больше людей. Они готовые выезжать на поиск даже ночью.



Елена Медолазова, волонтёр добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Я пришла сюда по зову сердца, потому что третий день я не могу спать. Я думаю, что и весь наш город. Никто не может спать спокойно, пока мы не найдем эту девочку».

Те, кто не может идти в лес, расклеивают ориентировки, проводят сбор информации, выполняют другие задачи. Активно помогают местные жители и администрация района. Волонтёрам выделили помещение под штаб, обеспечивают питанием. В штаб прибывают новые добровольцы, поиск продолжается.



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Мария Семак



