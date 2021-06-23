Антон Гомозов стал директором орловского лицея №1

Ранее он стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020».

Антон Гомозов, директор лицея №1 г. Орла: «Никогда не задавался целью занять руководящую должность. Я просто работал. Работал по совести и ни разу не пожалел о выбранной профессии. Лицей №1, который мне доверили, является уникальной образовательной организацией. Коллектив опытных педагогов и талантливые ученики – залог успешной многолетней работы этого учреждения. В планах, как руководителя, – не растерять накопившийся опыт, а только приумножить уже имеющиеся результаты. Мы хотим, чтобы это была одна из лучших школ России».