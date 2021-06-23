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12:30, 23 июня 2021 года

Антон Гомозов стал директором орловского лицея №1

Ранее он стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020».


Лицей №1 в Орле возглавил учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории Антон Гомозов, недавно ставший лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На этом посту он сменил Наталью Панюшкину, занимавшую директорскую должность 17 лет. К сожалению, она скончалась от коронавируса в конце ноября прошлого года.

За свою десятилетнюю образовательную карьеру Антон Гомозов успел поработать в школе №36 и гимназии №16, с 2016 по 2019 годы заведовал отделом инновационной и экспериментальной работы Института развития образования Орловской области.
Антон Гомозов, директор лицея №1 г. Орла: «Никогда не задавался целью занять руководящую должность. Я просто работал. Работал по совести и ни разу не пожалел о выбранной профессии. Лицей №1, который мне доверили, является уникальной образовательной организацией. Коллектив опытных педагогов и талантливые ученики – залог успешной многолетней работы этого учреждения. В планах, как руководителя, – не растерять накопившийся опыт, а только приумножить уже имеющиеся результаты. Мы хотим, чтобы это была одна из лучших школ России».


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Артём Ежаков
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