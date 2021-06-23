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17:32, 23 июня 2021 года

В Орёл прибыло 9600 доз «Спутника V»

Об очередной крупной партии вакцины рассказали на заседании регионального оперативного штаба.


В Орловскую область поступило 9600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Новую партию начнут использовать уже завтра. В данный момент полный курс уколов от COVID-19 получили 76317 человек.
 
Записаться на вакцинацию через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно в передвижных ФАПах – они будут работать завтра в Северном районе Орла и в выходные дни. Также есть пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН. Два последних варианта не требуют записи.


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Артём Ежаков
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