В Орёл прибыло 9600 доз «Спутника V»

Об очередной крупной партии вакцины рассказали на заседании регионального оперативного штаба.

В Орловскую область поступило 9600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Новую партию начнут использовать уже завтра. В данный момент полный курс уколов от COVID-19 получили 76317 человек.

