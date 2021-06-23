В Орёл прибыло 9600 доз «Спутника V»

В Орловскую область поступило 9600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Новую партию начнут использовать уже завтра. В данный момент полный курс уколов от COVID-19 получили 76317 человек.
Записаться на вакцинацию через Госуслуги
, региональную электронную регистратуру
, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно в передвижных ФАПах – они будут работать завтра в Северном районе Орла
и в выходные дни
. Также есть пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН. Два последних варианта не требуют записи.