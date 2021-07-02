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11:26, 2 июля 2021 года Несмотря на прошедшие выпускные, некоторые школьники ещё сдают ЕГЭ Сегодня в Орле вновь сели за парты семь человек.





Сегодня резервный день для тех, кто не смог присутствовать в основные дни экзаменов по уважительной причине. Сдают математику профильного уровня, обществознание, химию и английский язык в устной форме. 12 июля начнется дополнительный этап ЕГЭ для тех, кто не смог сдать русский язык. Результаты экзаменов станут известны не позднее 14 июля. Как отмечают, в Региональном центре оценки качества образования, в этом году 67 стобалльных результатов у 64 участников ЕГЭ.



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Мария Семак



