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11:47, 5 июля 2021 года Госавтоинспекция отметила 85 лет со дня основания В Орле этой дате посвятили футбольный матч, конкурс профмастерства и торжественное собрание. Корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов расскажет, как это было.





В Орле отметили 85 лет со дня основания ГАИ – ГИБДД. Отметить это событие решили футбольным матчем. Играли команда Госавтоинспекции и сборная команда водителей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, главной целью товарищеского матча стало не определение победителя, а дружеское общение в неформальной обстановке. Победу в игре одержали автомобилисты.



Кроме того, в рамках празднования 85-летия ГИБДД, состоялся конкурс профмастерства «Лучший по профессии». Конкурс прошёл в несколько этапов и включал в себя теоретический экзамен на знание ПДД РФ, скоростное маневрирование, огневую и правовую подготовку.



Победителей наградили в преддверии профессионального праздника, 2 июля.

Третье место занял капитан полиции Александр Давыдов (Хотынец), второе место у лейтенанта полиции Евгения Никулина (Орел). Победителем конкурса стал начальник ОГИБДД по Орловскому району капитан полиции Александр Куриленко.



Награды и грамоты за выдающуюся службу вручили самым лучшим сотрудникам регионального ведомства. С праздником их поздравил и губернатор Орловской области Андрей Клычков, отметив, что за последние два сложных для города года, в связи с закрытием мостов, государственная автоинспекция своевременно организовала объезды ремонтируемых объектов.



Завершился праздник флэшмобом: вечером 30 автомобилей с включёнными спецсигналами образовали число 85.



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Всеволод Трифонов



