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17:51, 5 июля 2021 года

Владимир Круглый: «Мы ожидаем, что в ближайшее время ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V»

Врач-педиатр, детский хирург и онколог, член Совета Федерации Федерального Собрания Владимир Круглый дал интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Елене Литинской.


В интервью, которое дал корреспонденту ГТРК «Орёл» сенатор Владимир Круглый, один из вопросов касался признания мировым сообществом наших вакцин. 
 

Владимир Круглый: «Вопрос обсуждался на последней сессии ПАСЕ. И там этот вопрос задавали не только представители Российской Федерации, но и представители других стран. «Спутник V» уже прошёл все проверки всех международных инспекций, по этой вакцине представлены все документы, но, тем не менее, одобрения пока нет. Я уверен, что это политический или экономический вопрос. Если вакцина будет одобрена, то её можно будет использовать в тех странах, которые не могут купить вакцины, она будет финансироваться за счёт международного сообщества и так далее. Но мы ожидаем, что в ближайшее время Всемирная организация здравоохранения вакцину «Спутник V» одобрит».

В беседе также шла речь о ситуации с коронавирусной инфекцией в России, о нерешительности в отношении вакцинации, об индийском штамме.

Полностью интервью с членом Совета Федерации Владимиром Круглым смотрите 5 июля на телеканале «Россия 24» в 21 час и в 21:30 на нашем сайте в разделе Вести. Интервью


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Владимир Круглый отметил нерешительность в отношении вакцинации против коронавируса



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