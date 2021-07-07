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11:35, 7 июля 2021 года Орловские дайверы намерены продолжить поиски утраченных церковных ценностей на дне Ладоги В мае этого года члены орловского клуба подводного плавания «Диво» посетили архипелаг Валаам. В составе экспедиции была корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.





В этом году дайверы подводного клуба «Диво» на Валаам приехали уже в пятый раз. Цель экспедиции - найти церковную утварь и ценности, которые были утрачены монахами по время Советско-Финской войны в марте 1940 года. Остановку сделали на водной территории Никольского скита. Ведь именно здесь проходила эвакуация. Работа велась как на суше, так и в воде.



Покорять дно Ладоги изъявили желание 12 смельчаков. Один из них - Виталий Дюмин. Подводный мир для себя он открыл 13 лет назад. В 2010 году после страшной аварии, где он потерял ногу, казалось, что жизнь уже не будет прежней, однако мужчина смог преодолеть себя, свой страх и вернуться к любимому делу.



Продолжительность экспедиции - 10 дней. В помощь дайверам - подводные металлодетекторы, геолокаторы бокового обзора, визуальный обзор и молитва, с которой здесь начинают и завершают день. За духовную составляющую в команде отвечал протоиерей Николай Евдокимов.



Николай Евдокимов протоиерей, участник Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Мне хотелось бы, чтобы находясь здесь в экспедиции в поисках утраченных духовных ценностей, мы обрели не только какие-то вещественные артефакты, но и обрели Христа в сердце».

За время экспедиции дайверы совершили более 30 погружений на дно Ладоги. Были найдены кресты, икона, церковная утварь.



Несмотря на то, что день дайверов был расписан буквально по минутам, они нашли возможность чуть ближе познакомиться с дивным миром и природой Валаамского архипелага. Посетили Воскресенский скит Валаамского монастыря, познакомились с жизнью монахов в Спасо-Преображенском монастыре, которые, кстати, в теплицах выращивают ананасы.



В настоящее время на территории архипелага находятся 13 скитов, расположенных в разных частях Валаама. Никольский скит, во имя святителя Николая Чудотворца, самый посещаемый туристами, двери его храма открыты для прихожан каждый день.



В том, что на этой земле происходят чудеса, члены экспедиции убедились лично. В преддверии празднования дня святителя Николая Чудотворца дайверы подняли со дна Ладоги икону с образом святого. Об этой находке наши телезрители узнали одними из первых - во время прямого включения, а также приняли участие в крестном ходе по воде. Увидеть своими глазами это мероприятие каждый год приезжают сотни туристов.



Возглавил крестный ход игумен Валаамского монастыря Епископ Троицкий Панкратий. Он также ознакомился с находками дайверов и благословил их на дальнейшие поиски.



Находясь на Валааме, понимаешь, что это место тонкими нитями связывает многие города страны и мира вместе. Есть в этой цепочке и Орловщина. В скиту во имя Всех Святых, который всегда славился своим строгим уставом, шесть лет жил оптинский старец иеромонах Леонид, который родился в 1768 году в Карачеве, тогда ещё Орловской губернии.



Большинство находок дайверы передали в музей Спасо-Преображенского монастыря. И, несмотря на то, что найти колокола, утраченные в 1940-м, пока не удалось, руководитель экспедиции Сергей Куликов заверил, что эта работа будет продолжена. Ориентировочно следующая поездка состоится уже в мае 2022 года. А нам остаётся надеяться, что среди участников экспедиции будет и съемочная группа ГТРК «Орёл».



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Орловские дайверы приняли участие в крестном ходе по Ладоге





Юлия Опанасюк



