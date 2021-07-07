Орловская прокуратура обязала не допускать новых остановок в работе трамваев

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14:02, 7 июля 2021 года
Орловская прокуратура обязала не допускать новых остановок в работе трамваевПресс-служба надзорного ведомства оперативно провела проверку вчерашней пропажи электротранспорта с маршрутов.
Орловская прокуратура завершила проверку вчерашнего ограничения подачи электроэнергии на трамвайные линии, что привело к временной остановке этого муниципального транспорта.
В связи с ненадлежащей реализацией мэрией Орла полномочий по организации бесперебойной работы общественного транспорта, что повлекло нарушение прав граждан, прокуратурой внесено представление в адрес мэра Юрия Парахина. Предостережения о недопустимости нарушений закона получили гендиректор ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт» и глава филиала ПАО «МРСК Центра».
Трамваи снова вышли на линию вчера вечером.
Артём Ежаков